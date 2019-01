US-Justiz Fiat Chrysler zahlt mehr als 650 Millionen Dollar im Abgasskandal

Das Autounternehmen Fiat Chrysler zahlt wegen Vorwürfen eines Betrugs bei Abgasemissionstests mehr als 650 Millionen Dollar. Das sagte eine Person, die mit der Vereinbarung vertraut ist, am Mittwoch der Nachrichtenagentur AP. Der italienisch-amerikanische Autohersteller werde etwa 311 Millionen Dollar an Strafgeld an die US-Regierung und die kalifornische Aufsicht zahlen müssen. Fiat Chrysler werde auch etwa 280 Millionen Dollar zur Entschädigung von Autobesitzern ausgeben müssen.