Verbrenner-Aus Über E-Fuels lacht die Autoindustrie nur

Denn anders als Politiker kennen Ingenieure die Naturgesetze. E-Fuels sind grüner Strom, den man in Wasserstoff umwandelt, den man in Methanol umwandelt, den man in synthetisches Benzin umwandelt. Bei der ganzen Umwandelei geht so viel Energie verloren, dass der Batterieauto-Fahrer mit der gleichen Menge Grün-Strom sechsmal so weit kommt wie der E-Fuels-Fahrer. Für 60 Euro 100 Kilometer. Oder eben 600 Kilometer. 99 Prozent der Deutschen müssen da wahrscheinlich nicht lange nachdenken.