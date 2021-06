Volkswagen Martin Winterkorn – gefangen im Albtraum

Ich habe Wolfgang Grupp, den Chef von Trigema, nicht gefragt, was er von dem Deal hält. Aber ich bin mir ziemlich sicher, was er dazu sagen würde: Sauerei! Denn jeder ehrbare Kaufmann, der wie Herr Grupp mit Haus, Hof, Firma und Firmenhelikopter für seine Geschäfte haftet und sich eben nicht hinter einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung verschanzen will, den hätte ein Skandal wie Dieselgate nicht nur persönlich diskreditiert, sondern eben auch finanziell ruiniert.



So sollte es auch sein. Nicht weil Rache eine schöne Sache wäre. Sie ist eine schlimme Sache, die glücklicherweise in unserem Rechtsverständnis keinen Platz hat. Sondern weil der, der persönlich haftet, es sich dreimal überlegt, ob er US-Behörden hinters Licht führt, Millionen Verbraucher belügt und bei Umweltvorgaben trickst bis bei den Lungenkranken der Arzt kommt. Wer als Unternehmer persönlich haftet und alles richtig macht, darf sehr gern reich werden, astronomisch reich. Aber er soll alles – bis auf ein Dach überm Kopf und eine gute Mahlzeit – verlieren, wenn er sich Dieselgate-mäßige Verfehlungen leistet. Denn wenn es so wäre, hätten wir eine bessere Wirtschaft.