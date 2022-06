Wasserstoffauto Bei der Brennstoffzelle könnten die Chinesen bald allen davonfahren

Changan wird nicht lange allein bleiben. Die Autobauer SAIC, Dongfeng, Haima und FAW wollen in naher Zukunft ebenfalls ihre ersten Personenwagenmodelle mit Brennstoffzelle für den Massenmarkt lancieren. Die Regierung in Peking forciert nämlich ihre Pläne, den Ausstoß an Klimagasen mit Hilfe von mehr Wasserstoffautos zu verringern. Schon in drei Jahren sollen 50.000 H2-Fahrzeuge in China fahren, 2030 sollen es sogar 1 Million sein.