Abschied bei Berenberg: Fondsmanager Henning Gebhardt will mehr

Wirklich überraschend kommt der Abschied von Henning Gebhardt, der beim Bankhaus Berenberg Leiter der Vermögensverwaltung war, für Beobachter nicht. Er wurde Ende Juni nicht in die Geschäftsführung der Bank berufen. Aber für Gebhardt war der Platz in der zweiten Reihe nicht erstrebenswert. So war es auch bei der DWS, dort wurde Stefan Kreuzkamp Ende 2015 globaler Investmentchef des Hauses, Chef der DWS wurde der Franzose Nicolas Moreau. Gebhardt wechselte im September 2016 zu Berenberg. Jetzt zogen bei Berenberg Christian Kühn und David Mortlock als bisherige Mitglieder der erweiterten Geschäftsführung an Gebhardt vorbei und bekommen künftig den Rang persönlich haftender Gesellschafter bei der Hamburger Privatbank.