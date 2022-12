Banken: Berenberg Bank fährt ihre US-Präsenz weiter zurück

Die deutsche Privatbank Berenberg hat in diesem Jahr insgesamt rund 60 Stellen an ihrem US-Standort abgebaut und damit ihre Präsenz in New York um mehr als 40 Prozent reduziert. Nach dem Stellenabbau im Sommer mussten in den vergangenen Tagen zehn weitere Beschäftigte, die überwiegend in Support-Funktionen tätig waren, die US-Tochter Berenberg Capital Markets verlassen, bestätigte ein Sprecher der Bank.