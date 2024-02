Banken-Dienstleister: Softwarefirma Temenos weist Leerverkäufer-Kritik zurück

2023 steigerte Temenos das Betriebsergebnis (Ebit) um zwölf Prozent auf 313 Millionen Dollar. Für das laufende Jahr stellten die Genfer ein Ergebnisplus von sieben bis neun Prozent in Aussicht. Zudem bestätigte Temenos die mittelfristigen Ziele. So peilt das Unternehmen unter anderem ein Ebit von über 570 Millionen Dollar an.