Banken: Pfandbriefbank hält sich bei Gewerbeimmobilien in Großbritannien und USA zurück

Derweil will sich die Pfandbriefbank will sich von der Kommunalkredit-Plattform Capveriant trennen. Die Vermittlung von Krediten an Städte und Gemeinden solle „kurzfristig in andere Hände gegeben beziehungsweise eingestellt werden“, heißt es in der Quartalsmitteilung. Konkrete Gespräche liefen bereits.