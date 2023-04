Bankenkrise: First Republic Bank will bis zu 25 Prozent der Belegschaft entlassen – Aktie bricht nachbörslich um 21 Prozent ein

Die US-Regionalbank First Republic kündigte am Montagabend an, im laufenden Quartal 20 bis 25 Prozent seiner Belegschaft entlassen zu wollen. Zudem hatten Kunden aus Furcht vor einem Zusammenbruch zuletzt massiv Gelder abgezogen. Die Einlagen brachen im ersten Quartal um 41 Prozent auf 104 Milliarden Dollar ein, teilte das Geldhaus am Montag mit.