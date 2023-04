Brief an die Aktionäre: JPMorgan-Chef: Die Bankenkrise ist noch nicht vorbei und wird jahrelang nachwirken

In seinem weit gefächerten jährlichen Brief an die Aktionäre beschrieb Dimon am Dienstag die Bestrebungen seiner Firma, künftig künstliche Intelligenz und ChatGPT zu nutzen. Zudem nahm er Stellung zur Geopolitik und informierte über die Aktivitäten von JPMorgan in Ohio. Diesmal richteten sich viele seiner schärfsten Bemerkungen gegen die Regulierung. Besonders Kapitalvorschriften, durch die die Banken im Rahmen der Zinserhöhungen Geld verloren hatten, kritisierte er.