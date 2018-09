Bundesbank warnt Cybersicherheit vieler Banken verbesserungsbedürftig

Sonst sieht er die deutschen Banken zehn Jahre nach der Finanzkrise inzwischen deutlich besser aufgestellt. „Zu dieser positiven Entwicklung hat die Aufsicht maßgeblich beigetragen: Wir haben weltweit die Regulierung verschärft und in der Eurozone eine gemeinsame Bankenaufsicht und ein verbessertes Abwicklungsregime eingeführt“, sagte er. Trotzdem gebe es noch einige Baustellen. Dazu zählten die hohen Bestände an faulen Krediten in manchen Euro-Ländern. „Gleichzeitig müssen alle Banken daran arbeiten, ihre Geschäftsmodelle an die neuen, digitalen Realitäten anzupassen und ihre nach wie vor teils hohen Kosten zu senken“, erläuterte Wuermeling.