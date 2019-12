Deutsche Bank „Die Aktie kann sich verdoppeln“

Herr Müller, die meisten Fonds haben ihren Anteil an der Deutschen Bank in den vergangenen Jahren massiv reduziert, die Aktie hat über fünf Jahre mehr als 70 Prozent an Wert verloren. Sie dagegen sind groß eingestiegen. Warum glauben Sie noch an die Deutsche Bank?

Die Aktie des Instituts ist derzeit sehr billig, der Gesamtwert der Bank an der Börse entspricht derzeit nur 25 Prozent ihres Buchwerts, also dem Eigenkapital der Bank. Wir sehen uns als langfristige Investoren, die möglichst günstig einkaufen – und genau eine solche Chance sehen wir bei dem Geldhaus. Das bedeutet auch: Manchmal stellen wir uns gegen die Mehrheit der anderen Investoren.