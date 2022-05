Finanzdienstleister: Klarna streicht jede zehnte Stelle

Hinter dem Schritt dürfte die Befürchtung stecken, dass das „Buy Now, Pay Later"-Geschäft besonders in den USA durch die hohen Inflationsraten nicht länger rasant wächst. Klarna ist in diesem Markt besonders aktiv. Das „Wall Street Journal“ hatte berichtet, dass Klarna in einer anstehenden Finanzierungsrunde deshalb Abschläge in Milliardenhöhe bei der Bewertung des Unternehmens werde hinnehmen müssen.