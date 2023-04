Fondsmanager: Liontrust will Schweizer Fondshaus GAM übernehmen

Der britische Fondsmanager Liontrust Asset Management hat Übernahmeverhandlungen mit dem krisengeplagten Schweizer Fondshauses GAM bestätigt. „Der Verwaltungsrat von Liontrust Asset Management Plc nimmt die jüngsten Pressespekulationen zur Kenntnis und bestätigt, dass er sich in Gesprächen mit der GAM Holding AG über eine geplante Übernahme des gesamten ausgegebenen Aktienkapitals von GAM durch Liontrust befindet“, erklärte das Unternehmen am Dienstag in einer Pflichtmitteilung.