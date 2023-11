Griechenland: Hellas-Bankenrettungsfonds stößt Anteil an National Bank ab

Der staatlich kontrollierte griechische Bankenrettungsfonds HFSF stößt einem Insider zufolge einen Anteil an der National Bank (NBG) ab, den er im Zuge der Schuldenkrise erworben hat. Der Fonds veräußerte eine 22-prozentige Beteiligung an dem gemessen am Marktwert zweitgrößten griechischen Kreditgeber, wie eine mit dem Vorgang vertraute Person am Donnerstag sagte. Die Nachfrage nach den Aktien sei achtfach überzeichnet gewesen.