Immobilienfinanzierer: Aareal-Bank-Übernahme: Finanzinvestoren sammeln fast drei Viertel der Aktien ein

Sie hatten bereits in der vergangenen Woche erklärt, dass sie mit ihrer Offerte ihr zentrales Annahmeziel erreicht haben. Die Investoren hatten den Vollzug des Angebots an die Bedingung geknüpft, dass sie mindestens 60 Prozent der Aktien der Aareal Bank einsammeln. Die Offerte lief am 24. Mai um Mitternacht aus.