Insiderberichte: Angeschlagene US-Regionalbank PacWest erwägt Verkauf

Das in Los Angeles ansässige Geldhaus teilte vergangene Woche in seinem Quartalsergebnis zwar mit, dass sich seine Einlagen stabilisiert hätten, nachdem einige Kunden ihr Geld abgezogen hatten. Aber die Investoren würden weiterhin Anteilsscheine wegen Bedenken über die Zukunft der Bank abstoßen. Die PacWest-Aktie büßte nach dieser Nachricht 58 Prozent ein und fiel auf 2,88 Dollar. Seit Beginn der regionalen Bankenkrise am 8. März haben die Papiere des Unternehmens fast 90 Prozent ihres Wertes verloren.



