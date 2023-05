JP Morgan Chase übernimmt First Republic: Wieder einmal Retter

Was war passiert? Nach Wochen in der Schwebe hatte Amerikas größte Bank am Wochenende die krisengeplagte First Republic Bank aus San Francisco übernommen. Das Institut hatte nach der Pleite der Silicon Valley Bank angesichts hoher unversicherter Einlagen Probleme bekommen. Immer wieder hatte die Führung versucht, die Märkte zu beruhigen, sicherte sich den Zugriff auf frische Kredite, warb milliardenschwere Einlagen von elf der größten Kreditinstitute des Landes ein. Doch schlussendlich reichten all diese Schritte nicht mehr aus, um die Regionalbank vor dem Untergang zu retten. In den frühen Stunden des 1. Mai übernahm JP Morgan Chase die First Republic.