Insolvenzverwalter Michael Frege Greensill-Verfahren könnte bis zu zehn Jahre andauern

Die Gläubiger der Bremer Greensill Bank müssen sich auf ein langwieriges Insolvenzverfahren einstellen. „Diese komplexen Insolvenzverfahren dauern in der Regel mehrere Jahre“, sagte Insolvenzverwalter Michael Frege der WirtschaftsWoche. „Ich gehe davon aus, dass dieses Verfahren zwischen fünf und zehn Jahren andauern wird.“ Zunächst stünden dabei die Vermögens- und Datensicherung sowie die Kontaktaufnahme zu allen Beteiligten im Vordergrund. Bereits heute will Frege mit dem Vorstand und den Mitarbeitern der Bank sprechen und „erste Rundschreiben an die geschädigten Gläubiger versenden“. Darüber hinaus seien Gespräche mit den Mitgliedern des Gläubigerausschusses geplant. „Ferner werden wir alle gebotenen Maßnahmen ergreifen, um das Vermögen des Unternehmens im In- und Ausland so schnell wie möglich zu sichern“, kündigte Frege gegenüber der WirtschaftsWoche an.