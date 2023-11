Krise bei VR-Bank Das Problem der Volksbanken ist größer als das „Effenberg-Institut“

Der Moment, als die VR-Bank Bad Salzungen Schmalkalden aus Südthüringen bundesweit bekannt wird, lässt sich heute, fast fünf Jahre später, immer noch genau benennen: Es ist der 4. Dezember 2018. Der Branchendienst „Finanz-Szene“ berichtet damals über den neuesten Mitarbeiter des Instituts. Es handelt sich um keinen Geringeren als Stefan Effenberg, jenen Ex-Fußballprofi, der mit dem FC Bayern München dreimal deutscher Meister wurde, einmal die Champions League und einmal den Weltpokal gewann. Und der wegen seiner Stinkefinger-Geste in einem Länderspiel eine spezielle Form von Weltruhm erlangt hat. Ausgerechnet „Effe“ wird nun Banker, in Südthüringen, in Schmalkalden. Bei einer Genossenschaftsbank, die groß ins Geschäft mit Fußballvereinen einsteigen will.