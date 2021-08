Kriselnde Landesbank Sparkassen sollen Nord/LB-Abschreibungen in Landtagen erklären

Die Sparkassen in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt müssen womöglich zum Rapport antreten, weil sie ihre Anteile an der kriselnden Landesbank Nord/LB abgeschrieben haben. Die Grünen-Politiker Stefan Wenzel und Olaf Meister wollen laut Anträgen Sparkassenvertreter in die Finanzausschüsse der Landtage von Niedersachsen und Sachsen-Anhalt laden, damit die Manager die Wertminderungen erklären. Die Anträge liegen der WirtschaftsWoche vor. Beide Bundesländer sind wie die Sparkassen in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt an der angeschlagenen Landesbank beteiligt.