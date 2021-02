Nach Verlustjahr Commerzbank rechnet 2021 mit besseren Geschäften

Die Commerzbank drückt beim Konzernumbau aufs Tempo und will nach einem Milliardenverlust 2020 schon im laufenden Jahr deutlich bessere Geschäfte machen. Der neu formierte Vorstand peilt für 2021 wieder ein positives operatives Ergebnis an. Wenn 2024 alle Sparpläne umgesetzt sind, will die Bank im Tagesgeschäft dann 2,7 Milliarden Euro verdienen.