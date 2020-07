Oberster Gerichtshof entscheidet Trump muss Steuer-Unterlagen herausgeben – Deutsche Bank will kooperieren

Es war jedoch nicht nur der Kongress, der Einblick in Trumps Akten nehmen wollte. Auch der Bezirksstaatsanwalt von Manhattan forderte die Unterlagen als Teil einer strafrechtlichen Ermittlung an. Die beiden Verfahren waren vor dem Supreme Court gemeinschaftlich verhandelt worden. Nun, da das Gericht zu Gunsten des Kongresses entschieden hat, ist es durchaus möglich, dass Trumps Geschäftsakten auch den Weg in die Öffentlichkeit finden. Durchstechereien sind in Washington keine Seltenheit, insbesondere dann nicht, wenn sie einer Seite politisch nutzen. Für die Deutsche Bank hieße das, dass auch ihr Geschäftsgebaren erneut in den Fokus der Öffentlichkeit rückt.



Nach Jahren des Niedergangs will die Deutsche Bank ihr US-Geschäft neu ordnen. Ausgerechnet der prominenteste Kunde gefährdet die Pläne. Und im Präsidentschaftswahlkampf droht dem Geldinstitut ein Eklat. Mehr dazu lesen Sie hier.



Mit Material von dpa und Reuters