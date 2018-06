Britische Regierung verringert Royal-Bank-of-Scotland-Beteiligung

Royal Bank of Scotland Britische Regierung verringert ihre Beteiligung

05. Juni 2018

Nach der Transaktion liegen noch 62 Prozent der Anteile an der Royal Bank of Scotland beim britischen Staat. Bild: REUTERS Bild:

Die britische Regierung hat sich von Anteilen an der Royal Bank of Scotland getrennt, bei der sie in der Finanzkrise eingestiegen war. Dem Staat brachte es einen Verlust von rund zwei Milliarden Pfund.