Schweizer Großbank UBS wird zum Lakai Chinas

„Good Morning, this is Paul Donovan, Chief Economist UBS Global Wealth Management“, begrüßte er seine Zuhörer stets. In geschliffenem Oxford-Englisch, ohne einen Versprecher lieferte er in beruhigendem Ton beste Zusammenfassungen der aktuellen Lage, stets gewürzt mit feinem britischem Humor. Lamentierten alle über den Schuldenstaat Italien, sagte er, dass die italienischen Großmütter das Defizit mit ihren Spargeldern zurückzahlen könnten. Er war gut darin, den Dingen die Dramatik zu nehmen. Dass er einmal mit diesen Kommentaren derart in die Schlagzeilen geraten würde, hat er es darauf angelegt? Sicherlich nicht.



Aber weder die Schweizer noch die Chinesen haben noch einen Sinn für britischen Humor. Oder bin ich zu abgestumpft?



Diese Aussage hat zu Donovans Beurlaubung geführt: „Chinese consumer prices rose. This was mainly due to sick pigs. Does this matter? It matters if you are a Chinese pig. It matters if you like eating pork in China. It does not really matter to the rest of the world.“ Übersetzt: „Die chinesischen Verbraucherpreise sind gestiegen. Dies war hauptsächlich auf die kranken Schweine zurückzuführen. Ist das wichtig? Es ist wichtig, wenn Sie ein chinesisches Schwein sind. Es ist wichtig, wenn Sie Schweinefleisch in China essen möchten. Für den Rest der Welt ist das nicht wirklich wichtig.“