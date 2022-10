US-Bank Bank of America schließt Milliarden-Vergleich mit Anleiheversicherer Ambac

Die Bank of America hat am Freitag einem Vergleich zugestimmt, dem Anleiheversicherer Ambac Financial 1,84 Milliarden Dollar zu zahlen. Ambac hatte versucht, mehr als zwei Milliarden Dollar an Versicherungsansprüchen zurückzuerhalten, die es zur Deckung von Anlegerverlusten auf Wertpapiere gezahlt hatte, die durch 375.000 Wohnungsbaudarlehen von der Countrywide-Einheit der Bank of America besichert waren.