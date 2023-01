US-Banken: Goldman Sachs will alternative Investitionen stark reduzieren

Nach einem Gewinneinbruch im Schlussquartal 2022 will die US-Bank Goldman Sachs alternative Investitionen in ihrem Vermögensverwaltungsgeschäft deutlich zurückfahren. Das Geldhaus wolle sich von einem Teil des 59 Milliarden Dollar schweren Portfolios an alternativen Investitionsprodukten in den kommenden Jahren trennen, sagte Chief Investment Officer Julian Salisbury im Gespräch mit der Nachrichtenagentur Reuters.