VR-Bank gegen BaFin Der „Effenberg-Bank“ droht neuer Ärger mit der Finanzaufsicht

Ein Pressesprecher der VR-Bank erklärte: „Sicherheit ist uns wichtig. Eigenkapital ist die Basis für gute wirtschaftliche Erfolge“. Zu den Mängeln, die Deloitte festgestellt hatte, wollte sich der Sprecher nicht äußern. In der Vergangenheit hatte das Institut sie gegenüber Medien zurückgewiesen, das Geldhaus habe sich an das entsprechende Verfahren gehalten. Zudem hat der Vorstandschef der Bank in einem jüngst veröffentlichten Interview Deloitte attackiert: Der Prüfer sei nicht unabhängig und habe das Ergebnis der Untersuchung vorweggenommen. Sein Haus habe inzwischen Anzeige gegen Personen gestellt, „die für den BVR handeln“, weil es „Anhaltspunkte für einen versuchten Prozessbetrug“ gebe, sagte er der Thüringer Lokalpresse. Die BaFin, der BVR und Deloitte äußerten sich nicht und verwiesen unter anderem auf ihre Verschwiegenheitspflichten.