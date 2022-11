Zahlungsdienstleister: Finanzaufsicht: Geldwäsche-Prävention bei Concardis mangelhaft

„Wir haben einen umfassenden Plan zur Nachbesserung erstellt, um offene Feststellungen zeitnah abzuschließen“, erklärte Concardis auf Anfrage. In den kommenden Monaten werde das Unternehmen, wie von der Bafin gefordert, so schnell wie möglich die verbleibenden offenen Feststellungen abschließen. „Wir werden auch weiterhin investieren, um unsere Systeme für Compliance und zur Geldwäscheprävention zu verbessern,“ kündigte der Zahlungsdienstleister an.