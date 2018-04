Bestechungsverdacht: Französischer Milliardär Bolloré offenbar in Polizeigewahrsam

ParisErmittler haben laut einem Agenturbericht den bekannten französischen Unternehmer Vincent Bolloré in Gewahrsam genommen. Es gehe bei den Pariser Ermittlungen um einen Bestechungsverdacht bei der Vergabe von Hafenkonzessionen in Westafrika, meldete die Nachrichtenagentur AFP am Dienstag unter Berufung auf Ermittlerkreise.