Cho Hyun Min: Tochter von Korean-Air-Chef wird Tätlichkeit vorgeworfen

Chos ältere Schwester Cho Hyun Ah erlangte wegen der sogenannten „Nussaffäre“ auch im Ausland unrühmliche Bekanntheit. Cho Hyun Ah war im Dezember 2014 in einer Passagiermaschine von Korean Air in Rage geraten, als ihr eine Flugbegleiterin Nüsse in einer Tüte und nicht in einer Schale reichte. Als Folge des sich daraus entwickelten Streits wurde das Flugzeug von der Startbahn auf dem Flughafen John F. Kennedy in New York wieder zum Gate gezogen.