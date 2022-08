Adler Group Kein Grund zur Panik

So war die LEG noch vor acht Monaten mit 30 Prozent bei der Adler-Tochter Brack Capital Properties eingestiegen und hatte eine Option für weitere rund 60 Prozent der Aktien erworben. Der LEG-Vorstand zieht die Option nun aber nicht. Das Geld fehlt in der Adler-Kasse. In akute Not gerät das Unternehmen dadurch aber nicht. Laut Halbjahresbericht verfügte die Adler Group Ende Juni über Zahlungsmittel in Höhe von fast 800 Millionen Euro. Dem stehen in diesem Jahr fällige Verbindlichkeiten über rund 230 Millionen Euro gegenüber. Im kommenden Jahr werden rund 1,1 Milliarden Euro an Schulden fällig. Es ist durchaus realistisch, dass das Management diesen Betrag rechtzeitig zusammenbekommt.