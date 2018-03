Anlagenbau: Gea will profitabler werden

Um die Ziele zu erreichen, werde er unter anderem margenschwache Unternehmensteile auf den Prüfstand stellen. "Wir sind davon überzeugt, dass wir so auch in einem erwartet herausfordernden Marktumfeld nachhaltiges Wachstum mit einer starken Marge verbinden können", so Oleas. Die Aktionäre sollen wie bisher am Gewinn beteiligt werden und die Ausschüttungsquote mindestens 40 bis 50 Prozent betragen.