Anne Mathieu „Das Schienennetz ist überlastet“

Warum?

Der Markt funktioniert sehr langfristig. Die Länder oder Verkehrsverbünde schreiben Zuglinien im Nahverkehr aus. Unternehmen bewerben sich, aber der eigentliche Betriebsstart liegt dann noch vier bis fünf Jahre in der Zukunft. Die Laufzeit der Verkehrsverträge beträgt bis zu 15 Jahre. Wir müssen also Annahmen für 20 Jahre treffen. Das ist schwierig, denken wir beispielsweise an die Infrastruktur, deren aktuelle Auslastung nicht in dieser Art absehbar war. In NRW haben wir Knotenpunkte mit Fernverkehr, Regional- und Güterverkehr. Die Schiene ist somit arg ausgelastet.