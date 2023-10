AWO in Ostwestfalen-Lippe 4300 Mitarbeiter und 120 Kitas – AWO OWL meldet Insolvenz an

Der Bezirksverband Ostwestfalen-Lippe der Arbeiterwohlfahrt ist ein Schwergewicht im Sozialwesen. Der Verband mit Sitz in Bielefeld dient als Dachorganisation für rund 200 Einrichtungen in der Region und beschäftigt 4300 Mitarbeiter, unter anderem in Pflegeheimen für Senioren, Beratungsstellen und in mehr als 120 Kindertageseinrichtungen. Doch schon seit geraumer Zeit kämpft die AWO OWL mit finanziellen Problemen: Im Januar musste der Bezirksverband aus der Tarifbindung aussteigen, weil Zulagen nicht gezahlt werden konnten. Dann sorgte der Abgang des Finanzvorstands für Unruhe.