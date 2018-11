Axel Springer Friede Springer sichert sich die Kontrolle

Was geschieht mit den Anteilen?

Friede Springer überträgt knapp 7,4 Prozent der Anteile an Axel Sven. Knapp 2,4 Prozent gehen an Ariane Springer. Damit bleiben Friede Springer, die einst als Kindermädchen im Haushalt des Großverlegers arbeitete, über die ASGP noch knapp 38 Prozent der Aktien. In der Summe kommt sie also künftig auf rund 43 Prozent der Anteile. Nach Informationen der Nachrichtenagentur DPA aus ihrem Umfeld gibt die Verleger-Witwe damit nicht die Kontrolle über den Verlag aus der Hand, verfügt sie doch auch in Zukunft über die Hauptversammlungsmehrheit. Denn zu ihren eigenen Aktien kommen noch die rund drei Prozent des mit ihr stimmenden Springer-Vorstandsvorsitzenden Mathias Döpfner. Auf den Hauptversammlungen des Konzerns sind in der Regel etwa 80 bis 88 Prozent des stimmberechtigten Kapitals präsent.