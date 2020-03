Axel Springer: Grünes Licht für Bild TV in Sicht

Springer-Vorstandschef Mathias Döpfner hatte am vergangenen Mittwoch bei der Vorlage der Geschäftszahlen für das Jahr 2019 noch einmal betont, Springer wolle „Weltmarktführer im digitalen Journalismus“ werden. Dazu gehöre auch, Marken wie „Bild“ auf allen Medienkanälen auszubauen. Im vergangenen Herbst hatte der Konzern bekanntgegeben, in den kommenden drei Jahren Millionenbeträge in die Marken „Bild“ und „Welt“ investieren zu wollen. Der Ausbau von Bild TV spielt bei den Plänen eine wichtige Rolle.

Axel Springer steckt mitten in einem Umbau. Nachdem der Medienkonzern im vergangenen Jahr eine Kooperation mit dem US-Finanzinvestor Kohlberg Kravis Roberts (KKR) geschlossen hatte, wird sich das Unternehmen nach rund 35 Jahren voraussichtlich im Mai von der Börse zurückziehen.