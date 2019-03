 Beteiligung: Delivery Hero steigt bei indischem Essenlieferdienst ein

Auchdas chinesische Amazon-Pendant Alibaba ist an dem mit mehr als einer Milliarde Dollar bewerteten Unternehmen beteiligt. Durch die Übernahme der Sparte im Nahen Osten will Delivery Hero seine dortige Marktführerschaft ausbauen. Erst im Dezember hatte das in mehr als 40 Ländern aktive Unternehmen sein Deutschlandgeschäft an die niederländische Lieferando-Mutter Takeaway verkauft. Die Branche befindet sich gerade in einer Konsolidierungsphase.