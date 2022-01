Billigflieger Drei Gründe, warum Ryanair in Frankfurt gescheitert ist

In den Metropolen von Italien, Spanien oder Skandinavien klappte das. Doch in Frankfurt tat sich Ryanair von Anfang an schwer. Das lag vor allem daran, dass sie unterschätzten, wie Großflughäfen wie Fraport funktionierten. „Denen fehlte nach endlosen Erfolgen wohl der Respekt vor dem Unbekannten“, so ein führender Manager der Flughafenbranche mit gespieltem Mitleid für den „Drehkreuzlehrling Michael“.



Wie in London Heathrow oder Paris-Charles de Gaulle waren auch bei den Hessen die guten Startzeiten an die alteingesessenen Airlines wie Lufthansa vergeben. Darum durfte Ryanair morgens oft erst vergleichsweise spät loslegen und musste wegen der Nachtflugregeln abends früher Schluss machen als gewohnt. Damit konnten sie fast keine der lukrativen Geschäftsreisestrecken anbieten. Denn Manager auf Europaflügen wollen gern schon um neun Uhr am Ziel sein. Weil es auch mehr Verspätungen gab, vor allem bei schlechtem Wetter, und die Wege von der Piste zum Terminal länger waren, schaffte Ryanair weniger Flüge am Tag. Das kostete die Linie einen Teil ihres Kostenvorteils und sie verdiente laut Beobachtern wohl weniger Geld als geplant.