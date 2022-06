Blick hinter die Zahlen – Hotelpreise Hotelübernachtungen sind zwar teurer, aber doch noch zu billig

Zum einen waren die Preise vor der Krise niedriger als anderswo. „Sie sind im europäischen Schnitt nur etwa in der Mitte bei 50 Prozent auf einer Skala, bei der Frankreich, die Schweiz, Großbritannien und Skandinavien führen“, so Iserlohe. „In Berlin gab es vor der Krise oft die Nacht in einem Fünfsterne-Haus wie dem Ritz-Carlton für 100 Euro. Dafür bekommen Sie in London oder Paris nur eine bessere Absteige“, so der Mittelständler.