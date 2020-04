Boom der Haarschneide-Geräte: Maschinenschnitt statt Salonbesuch

Von einer verstärkten Nachfrage „in bestimmten Produktbereichen“, darunter auch Haarschneidegeräte, ist beim Hersteller Panasonic die Rede. Beim Friseur-Marktführer Klier hat sich der Umsatz des Onlineshops in der Corona-Zeit „nahezu verdoppelt“. Viele Menschen „kaufen Pflegeprodukte oder zum Beispiel Haarschneidemaschinen“, sagt ein Unternehmenssprecher. Der Shopanteil am Umsatz sei allerdings „nur ein Tropfen auf den heißen Stein“. Hinzu komme, dass der „Absatz von Haarschneidemaschinen ein Einmalgeschäft ist und noch dazu die Gefahr besteht, dass er später die potenzielle Dienstleistung im Salon kannibalisiert“. Dennoch sei es wichtig, mit den Kunden über diesen Weg in Kontakt zu bleiben und sie zum Beispiel mit Gutscheinen „für die Zeit nach dem Shutdown an unsere Salons zu binden“.