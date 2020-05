Zehn Wochen nach dem 25. Spieltag geht die Bundesligasaison am Samstag mit dem 26. Spieltag weiter. 46 Prozent der Deutschen halten zwar wenig davon, jetzt Geisterspiele zu veranstalten, aber für hartgesottene Fußballfans geht damit eine lange, ungeplante Durststrecke zu Ende. 34 Prozent der Bevölkerung begrüßen die Fortsetzung der Saison laut einer repräsentativen YouGov-Umfrage. Und so wie die Coronakrise auch anderswo Positives hervorgebracht hat, etwa mehr Offenheit von Arbeitgebern gegenüber Homeoffice, so könnte das auch im Fußball der Fall sein, zeigen unsere Daten.

Es hatte einiges an Hin und Her gegeben. Sicherheitskonzepte wurden erstellt und überarbeitet, und über Neustart-Termine gemutmaßt. Jetzt haben sich die Spieler in Quarantäne begeben und wurden schon mehrmals auf das Virus getestet. Rechtzeitig vor den Spielen sollen auch die Schiedsrichter getestet werden. Erst wenn negative Ergebnisse vorliegen sollen die Ansetzungen kurzfristig bekannt gegeben werden.