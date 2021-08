Corona und Veranstaltungen Erst Impfnachweis, dann Konzertticket, bitte!

Das Konzert, das den Frontmann der „Foo Fighters“ zum Grinsen brachte, fand am 20. Juni in einer ausverkauften New Yorker Arena statt. Vom „Tag, an dem die Musik zurückkehrte“, schrieb der Veranstalter hinterher. Zurück kehrte sie allerdings nicht für jeden: Rein durfte nur, wer gegen Corona geimpft oder von Corona genesen war. Erst Impfnachweis, dann Konzertticket – so war laut Medienberichten die Reihenfolge des Vorzeigens am Eingang.