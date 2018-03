Macquarie übernimmt TDC für 5,4 Milliarden Euro

Ein Konsortium um den australischen Investor Macquarie übernimmt für umgerechnet 5,4 Milliarden Euro den dänischen Mobilfunker TDC. Das Management des Kopenhagener Konzerns teilte am Montag mit, man empfehle den eigenen Aktionären die Annahme der Offerte. Zusammen mit Macquarie bieten demnach drei dänische Pensionsfonds und wollen 50,25 dänischen Kronen je Anteilsschein bezahlen. Die TDC-Papiere schossen als Reaktion um mehr als 13 Prozent auf 49,40 Kronen in die Höhe. Dabei wechselten bis zum frühen Nachmittag zehnmal so viele TDC-Papiere den Besitzer wie an einem gesamten Durchschnittstag.