Deutsche Bahn: Fernverkehr top, Güterbahn flop

2018 will Bahnchef Lutz vor allem die Verlässlichkeit auf der Schiene verbessern. „Verlässlichkeit ist unser oberstes Ziel für dieses Jahr“, sagte Lutz der WirtschaftsWoche. „Wir halten an dem langfristigen 85-Prozent-Ziel im Fernverkehr weiter fest.“ Im Januar lag die Pünktlichkeitsquote im Fernverkehr bei 82 Prozent. Es gebe aber nicht „die eine Stellschraube, an der man drehen müsse, um die Pünktlichkeit zu verbessern“, sagte Lutz. „Pünktlichkeit ist eine Kollektivaufgabe.“ Seit kurzem Jahr treffen sich daher die Chefs der wichtigsten DB-Sparten alle zwei Wochen mit dem gesamten Konzernvorstand.