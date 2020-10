Deutsche Bahn ICE-Chef Peterson: Nachfrageeinbruch „deutlich zu spüren“

Die Deutsche Bahn leidet unter einem erneuten Nachfrageeinbruch. Spätestens seit den Diskussionen über Beherbergungsverbote seit Anfang Oktober seien die Folgen „deutlich zu spüren“, sagte Fernverkehrschef Michael Peterson der WirtschaftsWoche. Lagen die Buchungen im Sommer noch auf einem Niveau von 75 Prozentgegenüber Vorjahr, verkaufe die Bahn aktuell nur noch halb so viel Tickets wie an vergleichbaren Tagen im Vorjahr. Im November könnte die Nachfrage wegen der Lockdown-Maßnahmen weiter sinken. Die Bahn sei „ein Spiegel der Gesellschaft“, so Peterson.