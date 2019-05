Deutsche Post DHL Nicht mehr die Nummer Eins

Seit einem Jahr muss sich Appel immer wieder für die Kehrtwende in der Paketsparte rechtfertigen. „Ich habe dann im Nachgang zur Hauptversammlung immer tiefer und tiefer in dieses Geschäft hereingeguckt“, erklärte er seinen Aktionären. Dabei hätte er weitere Probleme festgestellt und heftigere Diskussionen mit Gerdes geführt, die zur Trennung geführt hätten. „Dass Sie da Vertrauen in meine Person verloren haben, das kann ich nachvollziehen“. Er arbeite intensiv daran, das Vertrauen wiederaufzubauen.



Appel will sich nicht mehr ablenken lassen. Die Post müsse sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren. Viele der von Gerdes angestoßenen Prestigeprojekte hat Appel mittlerweile gestoppt, wie die Kofferraumzustellung oder Paketkästen für deutsche Vorgärten. Der Online-Supermarkt Allyouneed Fresh ist verkauft. Und beim StreetScooter, dem Elektrolieferwagen der Post, soll der Konzern noch Probleme haben, geeignete Käufer zu finden.