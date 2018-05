Diese beginnen beim Betreten der Arztpraxis. Ein Patient kommt zum Röntgen in die Praxis, meldet sich an und gibt seine Versichertenkarte ab. So weit, so normal. „Vom 25. Mai an muss ich alle datenschutzrelevanten Tätigkeiten in meiner Praxis genauestens beschreiben und in differenzierten Verzeichnissen hinterlegen“, sagt Rieckesmann. Das bedeute, dass er nicht nur – wie vorher auch schon – seine Patientenakten auf dem neuesten Stand halten muss. Künftig muss er in ein separates Verzeichnis eintragen, dass die Aktenbearbeitung überhaupt Teil seiner Arbeit ist. Es folgen Akteneinträge über jede denkbare Tätigkeit eines Arztes. Irgendwann sei diese Liste dann komplett und alles, was die Praxis tut, steht drin. In welcher Form die Protokolle vorliegen sollen, ist nicht geregelt.