Disney-Imperium Im 100. Jahr kämpft der Micky-Mouse-Konzern gegen den Wandel im Filmgeschäft

1928 war der Micky-Cartoon „Steamboat Willie“ der erste vertonte Zeichentrickfilm. In den 30er Jahren soll Roy befürchtet haben, dass Walts Ambitionen, jahrelang an „Schneewittchen und die sieben Zwerge“ zu arbeiten, Disney in den Ruin treiben könnten. Der erste lange gezeichnete Film war zwar auch finanziell ein Erfolg - doch auf ihn folgten mehrere Verlustbringer. Um in den 50er Jahren den Bau des ersten Disneyland-Parks zu finanzieren, verkaufte Walt Disney sein Haus in Palm Springs. Heute gibt es sechs Freizeitparks in Nordamerika, Europa und Asien.