Erzeugerpreise auf Rekordhoch Inflation: Der Preis für Klimaschutz und Deglobalisierung

Der Erzeugerpreisindex gewerblicher Produkte misst die Preisentwicklung für die im Bergbau, im verarbeitenden Gewerbe sowie in der Energie- und Wasserwirtschaft in Deutschland erzeugten und im Inland verkauften Produkte. Unterteilt wird der Index in fünf Hauptgruppen: Vorleistungsgüter, Investitionsgüter, Gebrauchsgüter, Verbrauchsgüter und Energie. Nach aktuellen Zahlen des Statistischen Bundesamts lag der Erzeugerpreisindex gewerblicher Produkte im Juli 2021 um 10,4 Prozent höher als im Juli vergangenen Jahres – das ist der größte Sprung innerhalb eines Jahres seit Januar 1975, als die Preise in der ersten Ölkrise stark gestiegen waren.